関連記事
ヒュウガプライマ 大幅に3日ぶり反発、上限15万株の自社株買い、発行済総数の2.10％／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:54JST <7133> ヒュウガプライマ 2001 +215
大幅に3日ぶり反発。15万株（3億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は2.10％。取得期間は19日から12月22日まで。資本効率の向上と株主への利益還元、将来の機動的な資本政策を可能とすることが目的。また、住宅型有料老人ホームを新規開設するため、熊本市と福岡県久留米市でリースによる固定資産の賃借に関する契約を締結すると明らかにしている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- プロディライト 一時ストップ高、自社開発のクラウド電話システムとTOAの音響・放送機器が連携／新興市場スナップショット 9/19 13:43
- コマースワン ストップ高買い気配、24年3月期の年間配当予想を34円に増額修正、株主還元方針を変更／新興市場スナップショット 9/19 09:43
- 関通 年初来高値、24年2月期上期の営業利益予想を上方修正、売上総利益率が向上／新興市場スナップショット 9/19 09:33
- セキュアヴェ 大幅高、24年3月期の純損益予想を上方修正、投資有価証券売却益3.25億円計上／新興市場スナップショット 9/19 09:23
- 新興市場見通し：神経質な展開か、米金利や需給面が気掛かり、IPOは4社 9/16 14:31