ヒュウガプライマ　大幅に3日ぶり反発、上限15万株の自社株買い、発行済総数の2.10％／新興市場スナップショット

*13:54JST <7133> ヒュウガプライマ 2001 +215

大幅に3日ぶり反発。15万株（3億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は2.10％。取得期間は19日から12月22日まで。資本効率の向上と株主への利益還元、将来の機動的な資本政策を可能とすることが目的。また、住宅型有料老人ホームを新規開設するため、熊本市と福岡県久留米市でリースによる固定資産の賃借に関する契約を締結すると明らかにしている。《ST》