*07:31JST NY金：強含みで1953.40ドル、ユーロ安一服を意識した買いが入る

NY金先物12月限は強含み（COMEX金12月限終値：1953.40 ↑7.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋7.20ドルの1953.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1943.80ドル－1955.10ドル。米国市場の前半にかけて1943.80ドルまで売られたが、ユーロ安は一服したことや米長期金利の伸び悩みを受けて1955.10ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に1953ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》