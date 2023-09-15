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NY原油：大幅高で90.16ドル、節目の90ドルを上回る

2023年9月15日 07:37

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記事提供元：フィスコ

*07:37JST NY原油：大幅高で90.16ドル、節目の90ドルを上回る
NY原油先物10月限は大幅高（NYMEX原油10月限終値：90.16　↑1.64）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋1.64ドルの90.16ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは88.68ドル-90.62ドル。アジア市場で88.68ドルまで売られたが、需給ひっ迫を警戒した買いが強まり、米国市場の序盤にかけて節目の90ドルを突破。利食い売りが入ったことで89ドル後半まで下げる場面があったが、減産期間延長による供給不足の影響は大きく、米国市場の後半に90ドル台を回復。通常取引終了後の時間外取引で90.62ドルまで買われている。《CS》

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