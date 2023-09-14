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スマレジ ／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:45JST <4431> スマレジ 2594 +100
大幅に3日続伸。24年4月期第1四半期（23年5-7月）の営業利益を前年同期比123.5％増の4.10億円と発表している。有料プラン店舗が堅調に増加するとともに決済サービスなど自社製品のクロスセル施策が奏功した。顧客単価の向上も利益倍増に寄与した。通期予想は前期比2.4％増の9.14億円で据え置いた。進捗率は約44.9％。また、中期経営計画を更新し、26年4月期のARR（年間経常収益）目標を94.6億円（従来91億円）に引き上げた。《ST》
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