*07:41JST NY金：伸び悩みで1932.50ドル、ドル高を警戒した売りが入る

NY金先物12月限は伸び悩み（COMEX金12月限終値：1932.50 ↓2.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－2.60ドルの1932.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1927.20ドル－1938.40ドル。米国市場の序盤にかけて1927.20ドルまで売られた後、まもなく1938.40ドルまで反発したが、ドル高を警戒した売りが観測されており、一時1930.30ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に1931ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》