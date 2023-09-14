*07:44JST NY原油：伸び悩みで88.52ドル、世界経済減速の思惑残る

NY原油先物10月限は伸び悩み（NYMEX原油10月限終値：88.52 ↓0.32）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.32ドルの88.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは88.29ドル-89.64ドル。ロンドン市場で89.64ドルまで買われたが、米国市場では利食い売りが増えたことで88.29ドルまで反落。主要産油国による減産期間延長の影響はあるものの、世界経済減速の思惑も浮上し、89ドル台で伸び悩んだ。通常取引終了後の時間外取引では主に 88ドル台で推移。《CS》