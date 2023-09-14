関連記事
NY原油：伸び悩みで88.52ドル、世界経済減速の思惑残る
記事提供元：フィスコ
*07:44JST NY原油：伸び悩みで88.52ドル、世界経済減速の思惑残る
NY原油先物10月限は伸び悩み（NYMEX原油10月限終値：88.52 ↓0.32）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.32ドルの88.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは88.29ドル-89.64ドル。ロンドン市場で89.64ドルまで買われたが、米国市場では利食い売りが増えたことで88.29ドルまで反落。主要産油国による減産期間延長の影響はあるものの、世界経済減速の思惑も浮上し、89ドル台で伸び悩んだ。通常取引終了後の時間外取引では主に 88ドル台で推移。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY原油：上昇で88.84ドル、昨年11月以来となる89.37ドルまで買われる 9/13 07:37
- NY外為：ドル反発、NY原油は年初来最高値＆CPI控え金利先高観 9/12 22:17
- NY原油：弱含みで87.29ドル、利食い売りが増える 9/12 07:34
- NY原油：強含み、需給ひっ迫に対する警戒感高まる 9/ 9 06:34
- NY原油：弱含みで86.87ドル、需給ひっ迫を意識した買いは一巡 9/ 8 07:37