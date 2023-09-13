ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

メドレック　大幅に続伸、チザニジン治療システムが欧州で特許査定通知／新興市場スナップショット

2023年9月13日 14:07

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:07JST <4586> メドレック 291 +25
大幅に続伸。出願中の「チザニジン治療システム」について、欧州特許庁から特許査定の通知があったと発表している。痙性麻痺治療貼付剤「MRX-4TZT」（チザニジンテープ剤）をカバーする特許の一つで、有効期間は39年まで。欧州のほか米国で登録されている。チザニジンは中枢性筋弛緩剤の一種で、痙性麻痺や痛みを伴う肩こりや腰痛、五十肩、緊張性頭痛等の筋肉がこわばる症状の治療に使用されている。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る