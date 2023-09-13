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ココナラ ストップ高、みずほ銀行と法人向けスキル・人材マッチングの合弁会社設立で基本合意／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:49JST <4176> ココナラ 371 +80
ストップ高。みずほフィナンシャルグループ＜8411＞のみずほ銀行と法人向けスキル・人材マッチングプラットフォームの運営・開発を行う合弁会社の設立で基本合意書を締結したと発表している。みずほ銀行の取引先が抱える人材不足などの課題をココナラが有するプロ人材のスキル活用で解決する。出資比率はココナラが51.0％、みずほフィナンシャルグループ子会社のみずほイノベーション・フロンティア（東京都千代田区）が49.0％。《ST》
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