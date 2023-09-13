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さくらさく　大幅に3日続伸、24年7月期の営業利益予想41.9％増、年間配当予想は増配の16円／新興市場スナップショット

2023年9月13日 09:38

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記事提供元：フィスコ

*09:38JST <7097> さくらさく 857 +137
大幅に3日続伸。24年7月期の営業利益予想を前期比41.9％増の4.45億円と発表している。中核事業の保育サービスで子育て支援サービスの充実を図る。子育て支援住宅の企画・開発や進学塾運営の販路拡大、子育て支援カフェの運営なども推進する。年間配当予想は16.00円とし、前期（12.00円）から増配する。23年7月期の営業利益は3.14億円（前期実績0.21億円）で着地した。売上原価や販管費を抑制したことが奏功し、利益が拡大した。《ST》

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