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エクスモーション　一時ストップ高、ISIDと業務提携、自動車開発支援ソリューションなど共同開発／新興市場スナップショット

2023年9月6日 14:14

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記事提供元：フィスコ

*14:14JST <4394> エクスモーション 1039 +134
一時ストップ高。ISID＜4812＞と業務提携契約を締結したと発表している。両社で「Over The Air技術」の普及を見据えた次世代の自動車開発支援ソリューションの共同開発、ソフトウエア開発のコンサルティングから開発支援システム構築・導入までのワンストップサービスの提供を目指す。Over The Air技術は、無線通信を経由してデータを送受信し、ソフトウエアの更新などを行うテクノロジー。《ST》

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