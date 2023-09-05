坪田ラボ　大幅高、近視性脈絡膜新生血管の潜在的な治療標的の特定で学術誌掲載／新興市場スナップショット

*14:11JST <4890> 坪田ラボ 574 +20

大幅高。慶應義塾大学医学部と共同研究している仮説志向計画法に基づいたデータマイニングによる近視性脈絡膜新生血管の潜在的な治療標的の特定に関する研究の結果と考察が学術誌「Current Eye Research」に掲載されたと発表している。研究で14個の遺伝子の中心的なクラスターが特定され、これらは近視性脈絡膜新生血管の新しい潜在的な治療標的として機能する可能性があると考えられるという。《ST》