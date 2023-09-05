関連記事
坪田ラボ 大幅高、近視性脈絡膜新生血管の潜在的な治療標的の特定で学術誌掲載／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:11JST <4890> 坪田ラボ 574 +20
大幅高。慶應義塾大学医学部と共同研究している仮説志向計画法に基づいたデータマイニングによる近視性脈絡膜新生血管の潜在的な治療標的の特定に関する研究の結果と考察が学術誌「Current Eye Research」に掲載されたと発表している。研究で14個の遺伝子の中心的なクラスターが特定され、これらは近視性脈絡膜新生血管の新しい潜在的な治療標的として機能する可能性があると考えられるという。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ロボペイ 年初来高値、Rettyが請求・債権管理クラウドを導入、広告掲載費用の請求に活用／新興市場スナップショット 9/ 5 14:01
- アクアライン 大幅に3日続落、信用取引の規制措置強化を嫌気、日証金も増担保金徴収措置／新興市場スナップショット 9/ 5 13:52
- ステムリム 大幅に3日ぶり反発、中国で開発候補品レダセムチドの用途特許登録、心筋症など対象／新興市場スナップショット 9/ 5 10:00
- サイバーセキュリ 大幅に3日ぶり反発、「AWSパートナーパス」ソフトウェアパス部門で最上位に昇格／新興市場スナップショット 9/ 5 09:47
- エネチェンジ 大幅に反発、ENEOSのEV充電アプリを開発・提供開始、充電器検索などをワンストップで／新興市場スナップショット 9/ 5 09:28