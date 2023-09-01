関連記事
売り指し減少、買い指し増加、日経平均は32780円付近：東証指値総計／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:15JST
----9/1 14:15時点(百万株単位) 売り 買い 差引CORE30 64 95 31NK225 203 211 8※みずほFG除く
9/1 13:15時点(百万株単位) 売り 買い 差引CORE30 70 95 25NK225 206 210 4※みずほFG除く-----
売り指し減少、買い指し増加、日経平均は32780円付近で推移。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ＴｒｕｅＤａｔａ 大幅に8日ぶり反落、前日急騰の反動で利益確定売り／新興市場スナップショット 9/ 1 14:00
- JDSC 大幅に5日続伸、メールカスタマーセンター買収で売上高140億円上積み／新興市場スナップショット 9/ 1 13:49
- メンタルヘルスＴ 大幅に4日続伸、商工中金と業務提携、「産業医クラウド」で労働者のメンタルヘルスケア／新興市場スナップショット 9/ 1 09:55
- サンバイオ 大幅に3日ぶり反発、国内SB623慢性期外傷性脳損傷プログラムで収量の改善確認／新興市場スナップショット 9/ 1 09:47
- Ｉｎｅ 大幅に反発、19日からプライム市場へ上場区分変更、期末配当予想を13円に増額修正／新興市場スナップショット 9/ 1 09:34