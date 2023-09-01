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売り指し減少、買い指し増加、日経平均は32780円付近：東証指値総計／新興市場スナップショット

2023年9月1日 14:15

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記事提供元：フィスコ

*14:15JST
----9/1 14:15時点(百万株単位) 売り 買い 差引CORE30 64 95 31NK225 203 211 8※みずほFG除く

9/1 13:15時点(百万株単位) 売り 買い 差引CORE30 70 95 25NK225 206 210 4※みずほFG除く-----

売り指し減少、買い指し増加、日経平均は32780円付近で推移。《ST》

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