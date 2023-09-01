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ＴｒｕｅＤａｔａ 大幅に8日ぶり反落、前日急騰の反動で利益確定売り／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:00JST <4416> ＴｒｕｅＤａｔａ 524 -46
大幅に8日ぶり反落。前日にストップ高まで急騰した反動で利益確定売りが出ている。True Dataは小売業向けに新規出店を計画する際の売上予測サービス「SalesSensor」の提供を開始すると8月30日に発表。AIによるオープンデータの分析で売上予測を自動的に算出し、売上の最大化と新規出店コストの最適化につなげるとしていた。ただ、前日まで7連騰していたこともあり、買い一服感から売りが出ているようだ。《ST》
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