ＴｒｕｅＤａｔａ　大幅に8日ぶり反落、前日急騰の反動で利益確定売り／新興市場スナップショット

*14:00JST <4416> ＴｒｕｅＤａｔａ 524 -46

大幅に8日ぶり反落。前日にストップ高まで急騰した反動で利益確定売りが出ている。True Dataは小売業向けに新規出店を計画する際の売上予測サービス「SalesSensor」の提供を開始すると8月30日に発表。AIによるオープンデータの分析で売上予測を自動的に算出し、売上の最大化と新規出店コストの最適化につなげるとしていた。ただ、前日まで7連騰していたこともあり、買い一服感から売りが出ているようだ。《ST》