*15:57JST TOKAIホールディングス---従業員向け子育て支援制度の拡充

TOKAIホールディングス＜3167＞は30日、従業員向けに子育て支援に関する制度を拡充すると発表した。

同社が、2023年5月に公表した「中期経営計画2025」では、同社グループが取り組む重要施策の一つとして「人財・組織の活力最大化」を掲げており、従来より子供手当・育児休業・時短勤務・在宅勤務などの制度を設け、子育てにかかる支援に取り組んできたが、さらに従業員が活き活きと活躍出来るよう、今年度より「出産祝い金」「一時預かり支援」の制度を新設する。

今後もTOKAIグループは、多様な働き方の支援、関連する給与制度の改定、トップレベ

ルの健康経営など、従業員の働く意欲の向上に資する施策に積極的に取り組み「働きがいのある、個性を活かす組織」を実現し、中長期的な企業成長へとつなげるとしている。《SI》