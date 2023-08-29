ＨＯＵＳＥＩ　ストップ高、ノーコードフロントエンドウェブ開発の米Webflowとパートナーシップ契約／新興市場スナップショット

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ストップ高。米ユニコーン企業のWebflowとパートナーシップ契約を締結したと発表している。Webflowはノーコードフロントエンドウェブ開発ソリューションの世界的リーダーで、同社のクラウドベースのノーコードウェブデザイン及び開発プラットフォームは200万人以上のユーザーを確保しているという。提携により、Webflowの先進的なノーコード技術の力を活用して日本企業のDXを加速させることを目指す。《ST》