渋谷パルコで“台湾”グルメ・音楽・アートのイベント「台湾パルコ」ルーローハンやローカルフード

渋谷パルコは、台湾の食・音楽・アートを紹介するイベント「台湾パルコ(PARCO)」を2023年9月1日(金)から10月1日(日)まで開催する。

台湾の食・音楽・アートが渋谷パルコに集結

「台湾パルコ」会期中は、台湾にまつわる2つのマーケットイベントを中心に、台湾のフード、音楽、アートカルチャーを紹介。様々な角度から台湾の魅力を楽しむことができる。

ローカルフード、台湾発ファッションブランドなど揃うカルチャーマーケット

10F コミューンでは、台湾のローカルカルチャーを堪能できるイベント「GATE10. PARCO⇄TAIWAN」を9月2日(土)、3日(日)の2日間開催する。台湾のアーティスト・ファッションブランドが出店するカルチャーマーケットをはじめ、台湾ローカルフードのスタンドや台湾発ドーナツなどが勢揃いし、日本初出店のブランドや、特別なコラボレーションアイテムも登場する。また、音楽ライブや、Podcast番組『奇奇怪怪』のパーソナリティを務めるTaiTan、玉置周啓による台湾トークイベントも実施される。

“空想の台湾像”テーマのアート展示

さらに、9月8日(金) から18日(月・祝) までの期間は、日本の様々なアーティスト達が描く“空想の台湾像”をテーマにした、アートなマーケットイベント「空想台湾」を開催。「台湾」を様々な手法で表現した個性的な作品を一度に目にすることができる。尚、キュレーションは、過去に伊藤万理華「MARIKA ITO LIKE A EXHIBITION "LIKEA"」や「タウンワークス」などのディレクションを手がけたA.N.D.TOKYOが担当する。

ルーローハンなど全7種が特別メニューとして登場

台湾の食の香りをしっかりと感じられる、B1F・カオスキッチン(CHAOS KITCHEN)の特別メニューにも注目だ。フロアの各対象店舗では、定番から独創的なオリジナルまで、麺も含むルーローハンメニュー全7種を提供。加えて、現地食材を使用した台湾ローカル家庭料理など用意し、台湾現地に来ているかのような気分とともに、ランチからディナーまで楽しむことができる。

ヴィーガン台湾フードを販売する「明天好好(ミンテンハオハオ)」は、はまの屋パーラー内に3日間のみ限定出店。人気メニューやオリジナルグッズを販売する。

【詳細】

渋谷パルコ「台湾パルコ」

開催期間：2023年9月1日(金)～10月1日(日) ※開催期間はイベントによって異なる

会場：渋谷パルコ

住所：東京都渋谷区宇田川町15-1

■GATE10. PARCO⇄TAIWAN

日時：9月2日(土) 13:00～21:00／9月3日(日) 11:00～20:00

会場：10F コミューン

入場料：無料

出展者： ※一部抜粋

〈カルチャーマーケット＆フードスタンド〉8bit .t.d 八位元紡織 / fruit hotel taipei / JATSdeYEHUA(洪維廷JATS) / 台湾屋台Woo / maki doughnut / Weightstone威石東台灣葡萄酒/ PLATEAU STUDIO

※いずれか単日の日程での出展の場合あり。

〈音楽ライブ〉 2日(土) I‘mdifficult 我是機車少女 andmore…、3日(日) Cwondo/フジエタクマ

〈トークイベント〉 3日(日) TaiTan(Dos Monos)&玉置周啓(MONO NO AWARE)

■「空想台湾」

開催日時：9月8日(金) ～18日(月・祝) 11:00～21:00

会場 ：B1F ギャラリー エックス(GALLERY X BY PARCO)

入場料：無料

参加アーティスト： A.N.D. / DELI / ery / FASTCAR / HAMAMOTO NATSUMI / Hiraparr Wilson / LiL / Mai Yamakoshi / NOAA / sosnzk / Tatsuya Hirayama / TOMASON / witness / zuzuzu / 幸福スタンド / 虎の子食堂 / 西橋伸太郎 / 新霓 / 光と音の専門店ハオハオハオ

■「混沌厨房」

開催期間：9月1日(金)～10月1日(日) ※営業時間は各店舗によって異なる。

会場：B1F カオスキッチン

参加店舗：立飲みビールボーイ / Jiksei MENSHO / 串カツあらた / ヴィーガン居酒屋「真さか」 / CARNICERIA / 未来日本酒店&SAKEBAR / Good Luck Curry / QUATTRO LABO / 芙蓉苑 / ikushika / 米とサーカス

■明天好好 限定出店

期間：9月16日(土)～9月18日(月・祝)

会場：B1F はまの屋パーラー内