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イーディーピー　大幅に反発、大型単結晶を開発、人工ダイヤ市場向け種結晶や研究向け基板発売／新興市場スナップショット

2023年8月25日 09:26

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記事提供元：フィスコ

*09:26JST <7794> イーディーピー 2287 +212
大幅に反発。ダイヤモンド単結晶の新製品を開発・発売すると発表している。従来の形状を上回る大型単結晶を開発し、人工ダイヤモンド宝石（LGD）市場向け種結晶やデバイス関連研究向け基板を発売するという。大型種結晶は13x13x0.3mmや14x14x0.3mmなどで、より大型の宝石を製作できる。大型研究用基板は11x11-14x14mm（厚さは任意）で、これまでの10x10mm基板ではできなかった大面積デバイスの開発が可能になるとしている。《ST》

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