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今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米ジャクソンホール会議、印G20貿易・投資相会合など

2023年8月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米ジャクソンホール会議、印G20貿易・投資相会合など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


＜海外＞
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(7月)　　2.77％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　19.50％　17.50％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.9万件
21:30　米・耐久財受注(7月)　-4.0％　4.6％


韓・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％

米・カンザスシティー連銀主催の国際経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」(26日まで)

印・G20貿易・投資相会合(25日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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