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今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米ジャクソンホール会議、印G20貿易・投資相会合など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米ジャクソンホール会議、印G20貿易・投資相会合など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
＜海外＞
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(7月) 2.77％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 19.50％ 17.50％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.9万件
21:30 米・耐久財受注(7月) -4.0％ 4.6％
韓・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
米・カンザスシティー連銀主催の国際経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」(26日まで)
印・G20貿易・投資相会合(25日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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