*07:32JST NY金：小幅高で1926.00ドル、押し目買いが入る

NY金先物12月限は小幅高（COMEX金12月限終値：1926.00 ↑3.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋3.00ドルの1926.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1917.50ドル－1933.20ドル。ロンドン市場で1933.20ドルまで買われた後、米国市場の前半にかけて1917.50ドルまで売られたが、押し目買いが入ったことで一時1928.00ドルまで戻した。通常取引終了後の時間外取引では主に1926ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》