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ｉｓｐａｃｅ　大幅に3日続伸、民間月面探査プログラムで保険金37.93億円受領／新興市場スナップショット

2023年8月21日 13:13

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記事提供元：フィスコ

*13:13JST <9348> ｉｓｐａｃｅ 1474 +60
大幅に3日続伸。民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」のミッション1ランダーによる月面着陸が確認できなかったことに伴い、保険金37.93億円を受領したと発表している。保険金の収益科目については現在協議中で、24年3月期業績予想への影響が明らかになった段階で速やかに公表するとしている。当該保険金の受領は公表済みの同期業績予想（営業損益予想71.18億円の赤字、純損益予想78.89億円の赤字）には織り込んでいない。《ST》

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