ウォンテッドリー　ストップ高買い気配、23年8月期純利益予想を上方修正、期末配当予想20円、初配実施へ／新興市場スナップショット

*12:47JST <3991> ウォンテッドリー 1624 カ -

ストップ高買い気配。23年8月期の純利益予想を従来の8.50億円から8.90億円（前期実績7.41億円）に上方修正している。法人税の減少が寄与した。営業利益予想は15.50億円（同12.51億円）で据え置いた。期末配当予想を従来の無配から20.00円（前期末実績は無配）に増額修正している。過去最高の利益を見込んでおり、株主への継続的な利益還元が可能と判断して初配を実施することとした。《ST》