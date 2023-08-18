ｊｉｇ．ｊｐ　一時ストップ高、24年3月期第1四半期の好業績受けた投資資金流入続く／新興市場スナップショット

*14:18JST <5244> ｊｉｇ．ｊｐ 525 +60

一時ストップ高を付け、上場来高値を更新している。14日に24年3月期第1四半期（23年4-6月）の営業利益が前年同期比102.2％増の4.53億円になったと発表して以降、投資資金の流入が続いている。ライブ配信サービス「ふわっち」が好調に推移し、四半期売上高・利益が過去最高を記録。通期予想に対する営業利益の進捗率も45.7％に達した。18日朝方は売りが先行したものの、間もなく買い優勢に転じており、上値をうかがう勢いを見せている。《ST》