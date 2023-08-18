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JDSC ストップ高、メールカスタマーセンターを子会社化、取得価額22億円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:46JST <4418> JDSC 893 +150
ストップ高。ダイレクトメールの制作や発送代行を手掛けるメールカスタマーセンター（東京都港区）の第三者割当増資を引き受け、子会社化すると発表している。取得株数は100株（異動後の議決権所有割合は100％）で、取得価額は約22.26億円。株式譲渡実行日は10月2日の予定。メールカスタマーセンターは700社超の顧客を有しており、子会社化でグループの顧客基盤を強化するほか、マーケティング支援機能の強化・拡充を図るという。《ST》
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