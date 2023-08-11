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アイスウォッチ新作デジタル腕時計「アイス デジットウルトラ」全10色
アイスウォッチ(Ice-Watch)は、デジタルウォッチ「アイス デジット」の第3弾腕時計「アイス デジットウルトラ(ICE digit ultra)」を、2023年8月11日(金・祝)より全国のアイスウォッチストアなどにて発売する。
■全10色のカラーバリエーションが揃う「アイス デジットウルトラ」
アイスウォッチ初のデジタルウォッチ「アイス デジット」シリーズから、第1弾、第2弾に続き第3弾となる「アイス デジットウルトラ」が登場する。多彩なカラーバリエーションが魅力で、イエローやレッド、パープルなどの鮮やかな色彩から、ホワイト、ブラック、ネイビーなどの定番カラーまで全10色を揃える。
また、「アイス デジットウルトラ」は、ケース径39.5mmのユニセックスウォッチ。軽くてタフなプラスチックケースに柔らかなシリコンストラップを合わせ、アクティブながらもシンプルなデザインに仕上げることで、ポップなカラーをより一層際立たせている。
■10気圧防水やアラームなど機能性
さらに、アクティビティを楽しむ時にも安心な10気圧防水仕様となっており、ストップウォッチ、アラーム、バックライト、デュアルタイム機能も備えるなど機能性も充実。文字盤上の時刻、日付、曜日表示がはっきりと読み取りやすいのも嬉しいポイントだ。
【詳細】
アイスウォッチ「アイス デジットウルトラ」
発売日：2023年8月11日(金・祝)
展開店舗：全国のアイスウォッチストア、アイスウォッチステーション、アイスウォッチ取扱店、オンラインストア
価格：6,930円
ケース径：39.5mm
ケース：プラスチック
ストラップ：シリコンラバー
レンズ：アクリルガラス
バックル、ケースバック：ステンレススチール
ムーブメント：デジタルムーブメント
防水性：10気圧防水
【問い合わせ先】
ビヨンクール
TEL：03-6804-5201
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