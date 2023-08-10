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トリドリ　一時ストップ高、23年12月期上期は営業黒字に転換、プラットフォームサービス伸長／新興市場スナップショット

2023年8月10日 10:00

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記事提供元：フィスコ

*10:00JST <9337> トリドリ 2720 +91
一時ストップ高。23年12月期第2四半期累計（23年1-6月）の営業損益を0.39億円の黒字と発表している。説明資料によると、前年同期実績は2.97億円の赤字。インフルエンサーと顧客をつなげるプラットフォームサービス「toridori base」が販売代理店の活用で伸長し、四半期ベースで初の黒字化を達成した。通期予想は1.00億円の黒字（前期実績は3.70億円の赤字）で据え置いた。《ST》

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