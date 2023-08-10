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NY金：小幅続落で1950.60ドル、ドル高を意識した売りが続く
記事提供元：フィスコ
*07:31JST NY金：小幅続落で1950.60ドル、ドル高を意識した売りが続く
NY金先物12月限は小幅続落（COMEX金12月限終値：1950.60 ↓9.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－9.3ドルの1950.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1948.80ドル－1966.10ドル。ドル高を意識した売りが観測されており、一時1948.80ドルまで下げた。通常取引終了後の時間外取引では主に1950ドルを挟んだ水準で推移。《CS》
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