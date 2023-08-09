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ＵＮＩＴＥＤ 4日続伸、24年3月期第1四半期の営業利益71.6％増、通期予想上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:48JST <2497> ＵＮＩＴＥＤ 874 +11
4日続伸。24年3月期第1四半期（23年4-6月）の営業利益を前年同期比71.6％増の53.61億円と発表している。投資先株式の売却で投資事業のセグメント利益が78.7％増となった。一方、教育事業や人材マッチング事業、アドテク・コンテンツ事業などは低調だった。通期予想は前期比14.1％減の50.00億円で据え置いたが、第1四半期時点で既に上回っている。《ST》
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