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プレイド ストップ安、23年9月期の調整後営業損益予想を上方修正も材料出尽くし／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:06JST <4165> プレイド 657 -150
ストップ安。23年9月期の調整後営業損益予想を従来の9.79億円の赤字から6.30億円の赤字（前期実績7.18億円の赤字）に上方修正している。期初の想定に比べて為替実効レートが円高で推移しているほか、コストコントロールで赤字縮小が見込まれるため。ただ、プレイド株は7月14日に直近高値（902円）を付けた後は軟調に推移しており、業績修正を受けて材料出尽くし感が広がったことから下値を模索する展開となっているようだ。《ST》
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