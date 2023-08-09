アジャイル　大幅に反発、東証グロースの上場維持基準に適合／新興市場スナップショット

*10:05JST <6573> アジャイル 526 +25

大幅に反発。東証グロース市場の上場維持基準に適合していることが判明したと発表している。アジャイルメディア・ネットワークは22年12月31日時点で流通株式時価総額が上場維持基準に適合しない状況となっていた。その後、適合に向けた計画を実施し、事業法人等の所有株式が減少したことから流通株式時価総額が改善。東証に審査を申請した結果、基準に適合していることが分かったとしている。《ST》