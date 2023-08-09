サンクゼール　大幅に4日続伸、24年3月期第1四半期の営業利益13.0％増、株主優待新設／新興市場スナップショット

*09:55JST <2937> サンクゼール 3130 +499

大幅に4日続伸。24年3月期第1四半期（23年4-6月）の営業利益を5.02億円と発表している。説明資料によると、前年同期比13.0％増。BtoCの販売チャネルである店舗やECが伸びたほか、BtoBのホールセールやグローバルも主要取引先である大手小売チェーンに対する売上高が増加した。通期予想は前期比5.1％増の16.81億円で据え置いた。また、自社の商品詰め合わせギフトと店舗などで利用できるサービス券を贈呈する株主優待制度を新設する。《ST》