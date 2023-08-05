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NY金：小幅高、米雇用統計発表後に買いが入る
記事提供元：フィスコ
*06:44JST NY金：小幅高、米雇用統計発表後に買いが入る
COMEX金12月限終値：1976.10 ↑7.30
4日のNY金先物12月限は小幅高。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋7.30ドルの1976.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1954.50ドル－1984.20ドル。ロンドン市場で1954.50ドルまで売られたが、米雇用統計発表後に1984.20ドルまで反発。ただ、その後は伸び悩み、1973.00ドルから1979.50ドルの範囲内で上下し、通常取引終了後の時間外取引では1977ドルを挟んだ水準で推移。《MK》
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