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NY金：小幅続落で1968.80ドル、株安を意識した買いは縮小
記事提供元：フィスコ
*07:35JST NY金：小幅続落で1968.80ドル、株安を意識した買いは縮小
NY金先物12月限は小幅続落（COMEX金12月限終値：1968.80 ↓6.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－6.20ドルの1968.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1964.50ドル－1974.50ドル。米国市場の序盤にかけて1964.50ドルまで売られたが、株安を意識した買いが入ったことで1974.50ドルまで反発。ただ、株安を意識した買いは続かず、通常取引終了後の時間外取引では1969ドルを挟んだ水準で推移。《CS》
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