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メンバーズ 大幅反発、社内カンパニー「Web3カンパニー」設立を発表
記事提供元：フィスコ
*10:53JST メンバーズ---大幅反発、社内カンパニー「Web3カンパニー」設立を発表
メンバーズ＜2130＞は大幅反発。社長公募制度により、Web3領域の戦略立案・実行計画段階から推進支援までを行う社内カンパニー「Web3カンパニー」を設立し、営業を開始したと発表している。Web3領域における新規サービスの開発、Web3領域のプロフェッショナルスキルを保有するデジタルクリエイターによる顧客伴走型のサービス提供、デジタルクリエイターの継続的な育成などを行っていく。業容拡大への寄与を期待する動きが先行のようだ。《ST》
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