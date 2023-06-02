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プログリット　シャドーイング特化型英語学習サービス「シャドテン」、累計添削数100万件＆教材数1,000を突破

2023年6月2日 10:28

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記事提供元：フィスコ

*10:28JST プログリット---シャドーイング特化型英語学習サービス「シャドテン」、累計添削数100万件＆教材数1,000を突破
プログリット＜9560＞は1日、シャドーイング特化型英語学習サービス「シャドテン」が3周年を迎え、累計添削数100万件、教材数は1,000を突破したことを発表。

同社は、3年間のサービス提供を通して蓄積された膨大な音声データとAI技術を活用し、より効率的・効果的な英語のリスキリングを支援すべく、今後さらなるサービスクオリティの向上を目指していく。《YI》

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