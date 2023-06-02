*07:44JST NY金：続伸で1995.50ドル、一時2000ドル台に上昇

NY金先物8月限は続伸（COMEX金8月限終値：1995.50 ↑13.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋13.40ドルの1995.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1970.10ドル－2000.70ドル。ロンドン市場の序盤にかけて1970.10ドルまで下落したが、米長期金利の低下を意識した買いが入ったことで金先物は一時2000.70ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に1995ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》