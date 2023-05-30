*15:37JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ

鉄鋼が上昇率トップ。そのほか精密機器、その他製品、輸送用機器、電力・ガス業なども上昇。一方、保険業が下落率トップ。そのほか金属製品、水産・農林業、サービス業、陸運業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉄鋼 ／ 613.11 ／ 1.45

2. 精密機器 ／ 10,708.64 ／ 0.87

3. その他製品 ／ 4,018.08 ／ 0.76

4. 輸送用機器 ／ 3,428.4 ／ 0.68

5. 電力・ガス業 ／ 407.83 ／ 0.64

6. 電気機器 ／ 3,983.89 ／ 0.46

7. 卸売業 ／ 2,823.72 ／ 0.15

8. 非鉄金属 ／ 1,058.76 ／ -0.13

9. 機械 ／ 2,523.41 ／ -0.15

10. 医薬品 ／ 3,626.85 ／ -0.19

11. 銀行業 ／ 201.84 ／ -0.22

12. 繊維業 ／ 638.32 ／ -0.24

13. 情報・通信業 ／ 4,991.93 ／ -0.26

14. 不動産業 ／ 1,471.14 ／ -0.29

15. 化学工業 ／ 2,247.43 ／ -0.34

16. 証券業 ／ 361.03 ／ -0.34

17. ガラス・土石製品 ／ 1,152.74 ／ -0.38

18. パルプ・紙 ／ 465.93 ／ -0.39

19. ゴム製品 ／ 4,018.57 ／ -0.40

20. その他金融業 ／ 755.46 ／ -0.45

21. 海運業 ／ 1,087.99 ／ -0.49

22. 石油・石炭製品 ／ 1,094.31 ／ -0.55

23. 空運業 ／ 234. ／ -0.59

24. 小売業 ／ 1,504.49 ／ -0.61

25. 食料品 ／ 1,992.92 ／ -0.63

26. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,307.89 ／ -0.65

27. 建設業 ／ 1,334.62 ／ -0.66

28. 鉱業 ／ 445.53 ／ -0.69

29. 陸運業 ／ 2,041.24 ／ -0.81

30. サービス業 ／ 2,564.93 ／ -0.83

31. 水産・農林業 ／ 495.32 ／ -1.27

32. 金属製品 ／ 1,201.51 ／ -1.33

33. 保険業 ／ 1,435.82 ／ -1.37《CS》