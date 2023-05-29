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「マツケンサンバII」コラボカフェが名古屋＆大阪に巡回、“上様”松平健のピザ＆パンケーキなど
俳優・松平健のヒット曲「マツケンサンバⅡ」のコラボレーションカフェ「ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！」が、愛知・名古屋で2023年8月25日(金)から10月9日(月・祝)まで、大阪・心斎橋で8月10日(木)から9月25日(月)まで開催される。また、東京・渋谷会場も7月10日(月)まで会期を延長する。
■「マツケンサンバⅡ」コラボカフェが会期延長＆巡回
CDセールス50万枚超え、2024年には発売20周年を迎える松平健のヒット曲「マツケンサンバII」。「ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！」は、そんな「マツケンサンバII」の世界観にインスパイアされた“世界初”のコラボレーションカフェだ。2023年5月・6月に渋谷パルコでの開催が決まるや否や大きな注目を集め、事前予約整理券は先着販売開始からわずか2日で完売した。
今回は、そんな人気カフェ「ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！」の会期延長・巡回開催が実現。巡回開催は、名古屋パルコと心斎橋パルコで行われる。
■“上様大好物”あんこ＆抹茶のパフェ
各会場で楽しめるのは、「マツケンサンバⅡ」の世界観を表現した個性豊かなメニューだ。デザートは、上様大好物のあんこや抹茶をふんだんに使った和風パフェや、光り輝くミラーボールをイメージした器で提供するベリー風味のティラミスボウル、カフェオレクリームをたっぷり使用したパンケーキを用意。
■“上様”を飾ったピザ＆バーガー
フードメニューは、中央に輝く“上様”を飾ったピザや、“上様”のフラッグを添えたサバカツのバーガーなどが揃う。
■コラボカフェ開催記念グッズ
さらに、コラボレーションカフェの開催を記念したグッズも展開。松平健の多彩な表情を捉えたホログラム缶バッジや、“上様”を気軽に持ち歩けるコラージュアクリルキーホルダーなどファン垂涎のアイテムを幅広く取り揃える。
【詳細】
「ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！」
メニュー：
・サンバ ピザ サンバ 1,650円
・マツケンサンバ！ーガー 1,760円
・たたけボンゴ！ レビアンコ～恋せよアヒージョ～ 1,760円
・ビバ～マツケンサンバIIワールドパフェ～オレ！ 1,540円
・南のカルナバルプリン 1,430円
・ビバ！ ティラミラーボール 1,540円
・オーレ オレ！マツケンサンバ パンケーキ 1,540円
・恋せよアミーゴ～南の恋の夜～ 990円
・マツケンサンバIIゴールデンフルーツオレ 990円
・マツケンサンバIIドリンク～踊りあかそう～ 990円
・ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！ 880円
※写真はイメージ。実際の提供時とは異なる場合がある。
グッズ例：
・ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！ ウエハースコレクションステッカー(全18種) 385円
・ホログラム缶バッジ(サンバの情熱)(全8種) 1回300円※カプセルトイ販売
・コラージュアクリルキーホルダー(全3種) 各770円
※価格はすべて予定価格。
■東京・渋谷会場
期間：2023年5月12日(金)～7月10日(月)
※6月27日(火)～7月10日(月)延長。
会場：TOKYO PARADE goods&cafe(渋谷パルコ6階)
住所：東京都渋谷区宇田川町15-1
営業時間：平日 11:00～21:00、土日祝 10:00～21:00
(ラストオーダー フード/ドリンク 20:00)
■愛知・名古屋会場
期間：2023年8月25日(金)～10月9日(月・祝)
会場：THE GUEST cafe&diner(名古屋パルコ 西館8階)
住所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1
営業時間：11:00～21:00
(ラストオーダー フード/ドリンク 20:00)
■大阪・心斎橋会場
期間：2023年8月10日(木)～9月25日(月)
会場：THE GUEST cafe&diner(心斎橋パルコ 6階)
住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3
営業時間：10:00～20:00
(ラストオーダー フード/ドリンク 19:00)
＜備考＞
※営業時間等は各館に準ずる。
※カフェは事前予約(ノベルティ付きカフェ予約整理券・電子チケット500円所持者)優先。チケットは、無くなり次第販売終了。ローソンチケットでの事前予約分に残席が生じた場合、カフェ店頭にて「当日席整理券」を用意する場合がある。
※渋谷延長期間(6月27日(火)～7月10日(月))のカフェ予約整理券は、抽選販売を実施。ファンクラブ先行抽選販売は5月27日(土)12:00～、一般抽選販売は6月7日(水)12:00～を予定している。詳しくはカフェ公式HPを要確認。
※名古屋・心斎橋会場もカフェ予約整理券を抽選・先着にて販売。販売日程詳細は6月下旬特設HPの公開に合わせて告知予定。
※併設のグッズショップは通常フリー入場可能。混雑時には入店まで待ち時間が発生する場合がある。
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