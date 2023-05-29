「マツケンサンバII」コラボカフェが名古屋＆大阪に巡回、“上様”松平健のピザ＆パンケーキなど

俳優・松平健のヒット曲「マツケンサンバⅡ」のコラボレーションカフェ「ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！」が、愛知・名古屋で2023年8月25日(金)から10月9日(月・祝)まで、大阪・心斎橋で8月10日(木)から9月25日(月)まで開催される。また、東京・渋谷会場も7月10日(月)まで会期を延長する。

■「マツケンサンバⅡ」コラボカフェが会期延長＆巡回

CDセールス50万枚超え、2024年には発売20周年を迎える松平健のヒット曲「マツケンサンバII」。「ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！」は、そんな「マツケンサンバII」の世界観にインスパイアされた“世界初”のコラボレーションカフェだ。2023年5月・6月に渋谷パルコでの開催が決まるや否や大きな注目を集め、事前予約整理券は先着販売開始からわずか2日で完売した。

今回は、そんな人気カフェ「ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！」の会期延長・巡回開催が実現。巡回開催は、名古屋パルコと心斎橋パルコで行われる。

■“上様大好物”あんこ＆抹茶のパフェ

各会場で楽しめるのは、「マツケンサンバⅡ」の世界観を表現した個性豊かなメニューだ。デザートは、上様大好物のあんこや抹茶をふんだんに使った和風パフェや、光り輝くミラーボールをイメージした器で提供するベリー風味のティラミスボウル、カフェオレクリームをたっぷり使用したパンケーキを用意。

■“上様”を飾ったピザ＆バーガー

フードメニューは、中央に輝く“上様”を飾ったピザや、“上様”のフラッグを添えたサバカツのバーガーなどが揃う。

■コラボカフェ開催記念グッズ

さらに、コラボレーションカフェの開催を記念したグッズも展開。松平健の多彩な表情を捉えたホログラム缶バッジや、“上様”を気軽に持ち歩けるコラージュアクリルキーホルダーなどファン垂涎のアイテムを幅広く取り揃える。

【詳細】

「ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！」

メニュー：

・サンバ ピザ サンバ 1,650円

・マツケンサンバ！ーガー 1,760円

・たたけボンゴ！ レビアンコ～恋せよアヒージョ～ 1,760円

・ビバ～マツケンサンバIIワールドパフェ～オレ！ 1,540円

・南のカルナバルプリン 1,430円

・ビバ！ ティラミラーボール 1,540円

・オーレ オレ！マツケンサンバ パンケーキ 1,540円

・恋せよアミーゴ～南の恋の夜～ 990円

・マツケンサンバIIゴールデンフルーツオレ 990円

・マツケンサンバIIドリンク～踊りあかそう～ 990円

・ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！ 880円

※写真はイメージ。実際の提供時とは異なる場合がある。

グッズ例：

・ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！ ウエハースコレクションステッカー(全18種) 385円

・ホログラム缶バッジ(サンバの情熱)(全8種) 1回300円※カプセルトイ販売

・コラージュアクリルキーホルダー(全3種) 各770円

※価格はすべて予定価格。

■東京・渋谷会場

期間：2023年5月12日(金)～7月10日(月)

※6月27日(火)～7月10日(月)延長。

会場：TOKYO PARADE goods&cafe(渋谷パルコ6階)

住所：東京都渋谷区宇田川町15-1

営業時間：平日 11:00～21:00、土日祝 10:00～21:00

(ラストオーダー フード/ドリンク 20:00)

■愛知・名古屋会場

期間：2023年8月25日(金)～10月9日(月・祝)

会場：THE GUEST cafe&diner(名古屋パルコ 西館8階)

住所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1

営業時間：11:00～21:00

(ラストオーダー フード/ドリンク 20:00)

■大阪・心斎橋会場

期間：2023年8月10日(木)～9月25日(月)

会場：THE GUEST cafe&diner(心斎橋パルコ 6階)

住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3

営業時間：10:00～20:00

(ラストオーダー フード/ドリンク 19:00)

＜備考＞

※営業時間等は各館に準ずる。

※カフェは事前予約(ノベルティ付きカフェ予約整理券・電子チケット500円所持者)優先。チケットは、無くなり次第販売終了。ローソンチケットでの事前予約分に残席が生じた場合、カフェ店頭にて「当日席整理券」を用意する場合がある。

※渋谷延長期間(6月27日(火)～7月10日(月))のカフェ予約整理券は、抽選販売を実施。ファンクラブ先行抽選販売は5月27日(土)12:00～、一般抽選販売は6月7日(水)12:00～を予定している。詳しくはカフェ公式HPを要確認。

※名古屋・心斎橋会場もカフェ予約整理券を抽選・先着にて販売。販売日程詳細は6月下旬特設HPの公開に合わせて告知予定。

※併設のグッズショップは通常フリー入場可能。混雑時には入店まで待ち時間が発生する場合がある。