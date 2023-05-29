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今日の注目スケジュール：景気一致指数、景気先行CI指数、ブ連邦政府債務残高など

2023年5月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気一致指数、景気先行CI指数、ブ連邦政府債務残高など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　景気一致指数(3月)　　98.7
14:00　景気先行CI指数(3月)　　97.5


＜海外＞
20:25　ブ・週次景気動向調査
26:30　ブ・連邦政府債務残高(4月)　　5兆8930億レアル


米・株式市場は祝日のため休場(メモリアル・デー)

英・株式市場は祝日のため休場(スプリングバンクホリデー)

ナイジェリア・ティヌブ新大統領就任


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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