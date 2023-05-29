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今日の注目スケジュール：景気一致指数、景気先行CI指数、ブ連邦政府債務残高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気一致指数、景気先行CI指数、ブ連邦政府債務残高など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00 景気一致指数(3月) 98.7
14:00 景気先行CI指数(3月) 97.5
＜海外＞
20:25 ブ・週次景気動向調査
26:30 ブ・連邦政府債務残高(4月) 5兆8930億レアル
米・株式市場は祝日のため休場(メモリアル・デー)
英・株式市場は祝日のため休場(スプリングバンクホリデー)
ナイジェリア・ティヌブ新大統領就任
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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