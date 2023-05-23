*08:23JST 5/23

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（31086.82、+278.47）

・ナスダック総合指数は上昇（12720.78、+62.88）

・1ドル＝138.50-60円

・シカゴ日経先物は上昇（31215、大阪比+185）

・SOX指数は上昇（3215.04、+11.55）

・米原油先物は上昇（72.05、+0.36）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33286.58、-140.05）

・VIX指数は上昇（17.21、+0.40）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・製造業PMI（5月）

・サービス業PMI（5月）

・総合PMI（5月）

・日銀営業毎旬報告（5月20日現在）

・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」（4月）

・10年物物価連動国債の入札

・東京地区百貨店売上高（4月）

・全国百貨店売上高（4月）

・粗鋼生産（4月）

・気象庁3カ月予報

・衆院本会議

・独製造業PMI5月）

・独サービス業PMI（5月）

・独総合PMI（5月）

・独2年物国債入札

・ユーロ圏製造業PMI（5月）

・ユーロ圏サービス業PMI（5月）

・ユーロ圏総合PMI（5月）

・ユーロ圏経常収支（3月）

・デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁講演

・英製造業PMI（5月）

・英サービス業PMI（5月）

・英総合PMI（5月）

・欧州国防相理事会

・カタール経済フォーラム（25日まで）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・米製造業PMI（5月）

・米サービス業PMI（5月）

・米総合PMI（5月）

・米新築住宅販売件数（4月）

・米ダラス連銀総裁が歓迎のあいさつ（リッチモンド連銀主催の会合2日目）

・米2年物国債入札《ST》