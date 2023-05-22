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EduLab ストップ高買い気配、東証が特設注意市場銘柄の指定を解除／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:07JST <4427> EduLab 515 カ -
ストップ高買い気配。東証が特設注意市場銘柄の指定を解除すると発表している。解除日は20日。東証は不適切な会計処理に絡んで内部管理体制等の改善の必要性が高いとして22年4月1日にEduLab株を特設注意市場銘柄に指定していた。指定から1年経過した後に提出された内部管理体制確認書の内容等を確認し、内部管理体制等が改善され、対応が行われていることが認められたとしている。《ST》
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