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AIAI 大幅に3日続伸、26年3月期の営業利益目標3億-5億円の中計発表／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:55JST <6557> AIAI 796 +73
大幅に3日続伸。26年3月期の営業利益目標を3.00億-5.00億円とする中期経営計画を発表している。保育・療育・教育のシナジー効果を高め、投資額を抑制しつつ安定的な収益基盤の維持・拡大を図る。今後、訪問支援サービスや幼児教育プログラムなどの新たなビジネスモデルを構築するとしている。24年3月期の営業利益予想は2.00億円。23年3月期の実績は0.80億円だった。《ST》
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