石崎ひゅーいの新アルバム「宇宙百景」デビュー10周年記念、初回生産限定盤にはライブ映像を収録

石崎ひゅーいの新アルバム「宇宙百景」が、2023年7月26(水)に発売される。

■デビュー10周年を記念した新アルバム「宇宙百景」

「宇宙百景」は、石崎ひゅーいのメジャーデビュー10周年を記念してリリースされる新アルバム。内藤剛志主演ドラマ『警視庁・捜査一課長 season6』主題歌の「花束」、菅田将暉とのコラボレーションによる「あいもかわらず」、TVアニメ『Dr.STONE NEW WORLD』第3期OP曲「ワスレガタキ」を含む、計11曲を収録予定だ。

■初回生産限定盤にはライブ映像を収録

また、紙ジャケ仕様でのリリースとなる初回生産限定盤には、特典Blu-rayが付属。2022年7月に東京・恵比寿リキッドルームで開催され、菅田将暉がサプライズ登場した10周年ライブ10th Anniversary LIVE 『、』のライブ映像が収録されている。

■作品情報

石崎ひゅーい デビュー10周年アルバム「宇宙百景」

発売日:2023年7月26(水)

価格:

・「初回生産限定盤(Blu-ray付き)/紙ジャケ仕様」5,500円

・「通常盤(CDのみ)」3,300円

<CD内容>

・「花束」※テレビ朝日系木曜ミステリー『警視庁・捜査一課長season6』主題歌

・「あいもかわらず」石崎ひゅーい×菅田将暉

・「ワスレガタキ」※TVアニメ『Dr.STONE』第3期第1クールオープニングテーマ

ほか計11曲

<Blu-ray内容>

石崎ひゅーい 10th Anniversary LIVE 『、』2022.7.25 in Tokyo Ebisu LIQUIDROOM

[M1]「第三惑星交響曲」

[M2]「バターチキンムーンカーニバル」

[M3]「夜間飛行」

[M4]「メーデーメーデー」

[M5]「1983バックパッカーズ」

[M6]「カカオ」

[M7]「ナイトミルク」

[M8]「花束」

[M9]「おっぱい」

[M10]「ひまわり畑の夜(w/トオミヨウ)」

[M11]「天国電話」

[M12]「花瓶の花」

[M13]「さよならエレジー with 菅田将暉」

[M14]「虹 with 菅田将暉」

[M15]「あいもかわらず with 菅田将暉」

[M16]「アンコール」

[M17]「僕がいるぞ!」

[M18]「ファンタジックレディオ」

+オフショット映像収録

<CD購入特典>



■対象店舗/特典内容

・Amazon.co.jp/メガジャケ(各形態絵柄)

・楽天ブックス/オリジナルアクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング/オリジナル巾着

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む、一部店舗除く)/オリジナルステッカーA

・石崎ひゅーい応援店/オリジナルステッカーB

※数に限り有り。無くなり次第終了となる。

※上記店舗以外での配布は行わない。

※応援店対象店舗・特典のデザインは追って告知。