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石崎ひゅーいの新アルバム「宇宙百景」デビュー10周年記念、初回生産限定盤にはライブ映像を収録
石崎ひゅーいの新アルバム「宇宙百景」が、2023年7月26(水)に発売される。
■デビュー10周年を記念した新アルバム「宇宙百景」
「宇宙百景」は、石崎ひゅーいのメジャーデビュー10周年を記念してリリースされる新アルバム。内藤剛志主演ドラマ『警視庁・捜査一課長 season6』主題歌の「花束」、菅田将暉とのコラボレーションによる「あいもかわらず」、TVアニメ『Dr.STONE NEW WORLD』第3期OP曲「ワスレガタキ」を含む、計11曲を収録予定だ。
■初回生産限定盤にはライブ映像を収録
また、紙ジャケ仕様でのリリースとなる初回生産限定盤には、特典Blu-rayが付属。2022年7月に東京・恵比寿リキッドルームで開催され、菅田将暉がサプライズ登場した10周年ライブ10th Anniversary LIVE 『、』のライブ映像が収録されている。
■作品情報
石崎ひゅーい デビュー10周年アルバム「宇宙百景」
発売日：2023年7月26(水)
価格：
・「初回生産限定盤(Blu-ray付き)/紙ジャケ仕様」5,500円
・「通常盤(CDのみ)」3,300円
＜CD内容＞
・「花束」※テレビ朝日系木曜ミステリー『警視庁・捜査一課長season6』主題歌
・「あいもかわらず」石崎ひゅーい×菅田将暉
・「ワスレガタキ」※TVアニメ『Dr.STONE』第3期第1クールオープニングテーマ
ほか計11曲
＜Blu-ray内容＞
石崎ひゅーい 10th Anniversary LIVE 『、』2022.7.25 in Tokyo Ebisu LIQUIDROOM
[M1]「第三惑星交響曲」
[M2]「バターチキンムーンカーニバル」
[M3]「夜間飛行」
[M4]「メーデーメーデー」
[M5]「1983バックパッカーズ」
[M6]「カカオ」
[M7]「ナイトミルク」
[M8]「花束」
[M9]「おっぱい」
[M10]「ひまわり畑の夜(w/トオミヨウ)」
[M11]「天国電話」
[M12]「花瓶の花」
[M13]「さよならエレジー with 菅田将暉」
[M14]「虹 with 菅田将暉」
[M15]「あいもかわらず with 菅田将暉」
[M16]「アンコール」
[M17]「僕がいるぞ！」
[M18]「ファンタジックレディオ」
+オフショット映像収録
＜CD購入特典＞
■対象店舗/特典内容
・Amazon.co.jp/メガジャケ(各形態絵柄)
・楽天ブックス/オリジナルアクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング/オリジナル巾着
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む、一部店舗除く)/オリジナルステッカーA
・石崎ひゅーい応援店/オリジナルステッカーB
※数に限り有り。無くなり次第終了となる。
※上記店舗以外での配布は行わない。
※応援店対象店舗・特典のデザインは追って告知。
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