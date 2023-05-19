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リブワーク　反発、製材加工販売の幸の国木材工業を子会社化、取得価額9.64億円／新興市場スナップショット

2023年5月19日 13:43

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記事提供元：フィスコ

*13:43JST <1431> リブワーク 786 +7
反発。製材加工販売の幸の国木材工業（熊本県山鹿市）の全株式を取得し、子会社化すると発表している。取得価額は約9.64億円。幸の国木材工業は、熊本県を中心に戸建住宅メーカーなどに対して木材を供給している。子会社化でグループ全体の原価コスト削減に加え、受託の独自工法の開発への取り組みなど自社が目指す住宅版SPAモデル・垂直統合モデルの確立につなげる。《ST》

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