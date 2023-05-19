*08:17JST 5/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30573.93、+480.34）

・NYダウは上昇（33535.91、+115.14）

・ナスダック総合指数は上昇（12688.84、+188.27）

・シカゴ日経先物は上昇（30905、大阪比+315）

・1ドル＝138.70-80円

・SOX指数は上昇（3223.49、+98.80）

・VIX指数は低下（16.05、-0.82）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・米原油先物は下落（71.86、-0.97）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・全国消費者物価指数（4月）

・第3次産業活動指数（3月）

・参院本会議

・G7広島サミット（21日まで）

・東京海上＜8766＞、SOMPO＜8630＞、MS&AD＜8725＞など決算発表

・NZ貿易収支（4月）

・サウジアラビア・アラブ連盟首脳会議

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がブラジル中央銀行の会議に参加

・ブラジル経済活動（3月）

・カナダ小売売上高（3月）

・米ニューヨーク連銀総裁がワシントンの会合で基調講演

・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長とバーナンキ元FRB議長がワシントンの

会合で討論会に参加

・トルコは休場

・ギリシャ総選挙（21日）

・世界保健機関（WHO）第76回世界保健総会（WHA）（21-30日）《ST》