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5/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:17JST 5/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（30573.93、+480.34）
・NYダウは上昇（33535.91、+115.14）
・ナスダック総合指数は上昇（12688.84、+188.27）
・シカゴ日経先物は上昇（30905、大阪比+315）
・1ドル＝138.70-80円
・SOX指数は上昇（3223.49、+98.80）
・VIX指数は低下（16.05、-0.82）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・米原油先物は下落（71.86、-0.97）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・全国消費者物価指数（4月）
・第3次産業活動指数（3月）
・参院本会議
・G7広島サミット（21日まで）
・東京海上＜8766＞、SOMPO＜8630＞、MS&AD＜8725＞など決算発表
・NZ貿易収支（4月）
・サウジアラビア・アラブ連盟首脳会議
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がブラジル中央銀行の会議に参加
・ブラジル経済活動（3月）
・カナダ小売売上高（3月）
・米ニューヨーク連銀総裁がワシントンの会合で基調講演
・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長とバーナンキ元FRB議長がワシントンの
会合で討論会に参加
・トルコは休場
・ギリシャ総選挙（21日）
・世界保健機関（WHO）第76回世界保健総会（WHA）（21-30日）《ST》
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