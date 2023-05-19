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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、NZ貿易収支、加小売売上高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、NZ貿易収支、加小売売上高など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(4月) 3.4％ 3.1％
13:30 第3次産業活動指数(3月) 0.3％ 0.7％
G7広島サミット(21日まで)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(4月) -12.73億NZドル
21:00 ブ・経済活動(3月) 3.32％
21:30 加・小売売上高(3月) -0.2％
米・ニューヨーク連銀総裁がワシントンの会合で基調講演
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長とバーナンキ元FRB議長がワシントンの会合で討論会に参加
ブ・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がブラジル中央銀行の会議に参加
サウジアラビア・アラブ連盟首脳会議
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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