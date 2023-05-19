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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、NZ貿易収支、加小売売上高など

2023年5月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、NZ貿易収支、加小売売上高など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(4月)　3.4％　3.1％
13:30　第3次産業活動指数(3月)　0.3％　0.7％


G7広島サミット(21日まで)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(4月)　　-12.73億NZドル
21:00　ブ・経済活動(3月)　　3.32％
21:30　加・小売売上高(3月)　　-0.2％


米・ニューヨーク連銀総裁がワシントンの会合で基調講演

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長とバーナンキ元FRB議長がワシントンの会合で討論会に参加

ブ・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がブラジル中央銀行の会議に参加

サウジアラビア・アラブ連盟首脳会議


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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