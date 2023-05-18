*23:26JST 【市場反応】米4月中古住宅販売件数/景気先行指数、ドル買い継続

米4月中古住宅販売件数は前月比‐3.4％の428万戸と、予想430万戸を小幅下回り1月来で最低となった。

__NEW_LINE_同時刻に発表された米4月景気先行指数は前月比－0.6％と、13カ月連続のマイナス。3月-1.2％からは予想通り改善した。

__NEW_LINE_米国債相場では追加利上げを織り込む売りが継続。10年債利回りは3.64％まで上昇した。ドル買いも継続し、ドル・円は137円80銭から138円42銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0820ドルから1.0775ドルまで下落した。

_NEW_LINE__

【経済指標】・米・4月中古住宅販売件数：428万戸（予想：430万戸、3月：443万戸←444万戸）・米・4月景気先行指数：前月比－0.6％（予想：-0.6％、3月：-1.2％）

__NEW_LINE_《KY》