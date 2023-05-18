*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 フェイスネットワーク、クオールHD、円谷フィHDなど

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

明治機械＜6334＞ 540 +21

自動開袋機の受注獲得を発表。

ヤマザキ＜6147＞ 416 +80

ホンダ系自動車部品メーカーと工場の自動化サービスで協業と報道。

大日本印刷＜7912＞ 4070 +90

24年3月期純利益予想を上方修正。

トラース・オン・プロダクト＜6696＞ 522 +80

16日に25日線回復し先高期待高まる。

スタンレー電気＜6923＞ 2799 -172

75日線下回り見切り売りも。

サトーHD＜6287＞ 1992 -61

国内証券が投資判断と目標株価を引き下げ。

フェイスネットワーク＜3489＞ 1112+150

大幅増配計画など引き続き評価。

クオールHD＜3034＞ 1450 +277

第一三共エスファの子会社化を発表。

PCDEPOT＜7618＞ 461 +80

MBO実施でTOB価格にサヤ寄せ続く。

メドレー＜4480＞ 4755 +475

第1四半期決算ポジティブ視の流れ継続。

円谷フィHD＜2767＞ 2375 +251

連続増収増益見通しを高評価続く。

光通信＜9435＞ 20590 +1690

今期の増益・増配見通しをポジティブ視。

ひらまつ＜2764＞ 292 +21

16日に4月の月次動向を発表。

LIFULL＜2120＞ 244 +10

上半期好決算をポジティブ視の動き引き続き優勢。

日本シイエムケイ＜6958＞ 481 +29

決算受けて売り先行後はあく抜けムード強まる。

TOWA＜6315＞ 2253 +83

ジェフリーズ証券では目標株価を引き上げ。

ダイコク電機＜6430＞ 3260 +115

前期上振れ着地や今期増益見通しを引き続き評価。

ジャパンマテリアル＜6055＞ 1888 +59

大幅減益見通し嫌気売りにも一巡感で。

TOKYO BASE＜3415＞ 492 +20

新規材料ないが買い戻しなど優勢か。

青山商事＜8219＞ 1194 +21

業績見通しをポジティブ視の動きが続く。

タチエス<7239> 1452 +54

1-3月期大幅増益や今期増配を引き続き評価。

パンチ工業<6165> 463 +19

ダイモンと技術パートナー契約で月面探査計画に参画。

SCREEN<7735> 12580 +440

東海東京証券では目標株価を引き上げ。

芝浦機械<6104> 3820 -50

決算評価の動きが続く格好に。

エムアップ<3661> 1324 +34

増益・増配見通しを引き続き評価。

Appier Group<4180> 1401 -127

第1四半期営業赤字決算引き続きネガティブ視。

関東電化工業<4047> 876 -30

今期の大幅減益見通しを引き続き弱材料視。

住友ファーマ<4506> 708 -39

今期の大幅最終赤字見通しを引き続き売り材料視。

シンクロ・フード<3963> 574 -57

好決算受けて連日上昇の反動も強まる。

イーレックス<9517> 1305 -10

大幅減益見通しマイナス視の流れが続く。

三井E＆S<7003> 500 -14

今期大幅減益見通しを引き続きマイナス視。《CS》