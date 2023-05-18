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前日に動いた銘柄 part1 フェイスネットワーク、クオールHD、円谷フィHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 フェイスネットワーク、クオールHD、円谷フィHDなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
明治機械＜6334＞ 540 +21
自動開袋機の受注獲得を発表。
ヤマザキ＜6147＞ 416 +80
ホンダ系自動車部品メーカーと工場の自動化サービスで協業と報道。
大日本印刷＜7912＞ 4070 +90
24年3月期純利益予想を上方修正。
トラース・オン・プロダクト＜6696＞ 522 +80
16日に25日線回復し先高期待高まる。
スタンレー電気＜6923＞ 2799 -172
75日線下回り見切り売りも。
サトーHD＜6287＞ 1992 -61
国内証券が投資判断と目標株価を引き下げ。
フェイスネットワーク＜3489＞ 1112+150
大幅増配計画など引き続き評価。
クオールHD＜3034＞ 1450 +277
第一三共エスファの子会社化を発表。
PCDEPOT＜7618＞ 461 +80
MBO実施でTOB価格にサヤ寄せ続く。
メドレー＜4480＞ 4755 +475
第1四半期決算ポジティブ視の流れ継続。
円谷フィHD＜2767＞ 2375 +251
連続増収増益見通しを高評価続く。
光通信＜9435＞ 20590 +1690
今期の増益・増配見通しをポジティブ視。
ひらまつ＜2764＞ 292 +21
16日に4月の月次動向を発表。
LIFULL＜2120＞ 244 +10
上半期好決算をポジティブ視の動き引き続き優勢。
日本シイエムケイ＜6958＞ 481 +29
決算受けて売り先行後はあく抜けムード強まる。
TOWA＜6315＞ 2253 +83
ジェフリーズ証券では目標株価を引き上げ。
ダイコク電機＜6430＞ 3260 +115
前期上振れ着地や今期増益見通しを引き続き評価。
ジャパンマテリアル＜6055＞ 1888 +59
大幅減益見通し嫌気売りにも一巡感で。
TOKYO BASE＜3415＞ 492 +20
新規材料ないが買い戻しなど優勢か。
青山商事＜8219＞ 1194 +21
業績見通しをポジティブ視の動きが続く。
タチエス<7239> 1452 +54
1-3月期大幅増益や今期増配を引き続き評価。
パンチ工業<6165> 463 +19
ダイモンと技術パートナー契約で月面探査計画に参画。
SCREEN<7735> 12580 +440
東海東京証券では目標株価を引き上げ。
芝浦機械<6104> 3820 -50
決算評価の動きが続く格好に。
エムアップ<3661> 1324 +34
増益・増配見通しを引き続き評価。
Appier Group<4180> 1401 -127
第1四半期営業赤字決算引き続きネガティブ視。
関東電化工業<4047> 876 -30
今期の大幅減益見通しを引き続き弱材料視。
住友ファーマ<4506> 708 -39
今期の大幅最終赤字見通しを引き続き売り材料視。
シンクロ・フード<3963> 574 -57
好決算受けて連日上昇の反動も強まる。
イーレックス<9517> 1305 -10
大幅減益見通しマイナス視の流れが続く。
三井E＆S<7003> 500 -14
今期大幅減益見通しを引き続きマイナス視。《CS》
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