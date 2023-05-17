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前日に動いた銘柄 part2 ビューティ花壇、ヘッドウォータース、マイクロアドなど

2023年5月17日 07:32

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記事提供元：フィスコ

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ビューティ花壇、ヘッドウォータース、マイクロアドなど
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
KPPグループHD＜9274＞ 610 -53
今期大幅減益見通しをマイナス視。

レゾナック＜4004＞ 2091 -91
通期純損益予想を大幅下方修正。

ブレインパッド＜3655＞ 696 -50
自社株買い好感で前日に上昇の反動。

三菱UFJ＜8306＞ 909.5 +24.6
今期の増益・増配ガイダンスを好感。

リクルートHD＜6098＞ 4010 +134
第1四半期計画受けて安心感優勢に。

日本郵政＜6178＞ 1060.5 -78.5
想定以上の大幅減益見通しをネガティブ視。

第一生命HD＜8750＞ 2520.0 -108.0
自社株買い好感し前日に急伸の反動。

スズキ＜7269＞ 4643 -285
今期営業減益ガイダンスをマイナス視。

ゼネテック＜4492＞ 732+100
今期大幅増益・増配見通しを材料視。

アールビバン＜7523＞ 733+100
今期は大幅増配計画へ。

レーサム＜8890＞ 2114+400
経常最高益更新見通しや大幅増配で。

ビューティ花壇＜3041＞ 2274 +1200
マネーゲーム続く。

シダー＜2435＞ 319 +80
今期最終黒字・復配見通しを引き続き材料視。

fonfun＜2323＞ 445 +80
TOB価格455円にサヤ寄せを目指す。

白鳩＜3192＞ 468+80
引き続き値幅取りの動きが続く形に。

Abalance＜3856＞ 13240 +2620
高い業績変化率を高評価。

アビックス＜7836＞ 134 +27
今期の大幅増益見通しが引き続きインパクトに。

日ダイナミク＜4783＞ 895 +114
今期の増益増配見通しを好感。

アルファパーチェス＜7115＞ 1092 +150
第1四半期営業益は2ケタ増益。

堺商事＜9967＞ 4690 +605
堺化学のTOB価格にサヤ寄せ続く。

コメ兵HD<2780> 3440 +435
今期経常増益・増配見通しを評価。

まんだらけ<2652> 1936 +230
上期経常益は通期計画を超過。

ジャパンエン<6016> 2627 +110
連続大幅増配を引き続きポジティブ視。

元旦ビューティ工業<5935> 2845-700
今期の大幅減益・減配見通しを嫌気。

マルシェ<7524> 344-80
前期の最終赤字決算をネガティブ視。

壽屋<7809> 8230-1500
1-3月期は収益水準鈍化へ。

SANKO<2762> 193 -50
最終損益を赤字見通しに下方修正。

Eストアー<4304> 1170 -300
今期の連続営業減益見通しを嫌気。

八千代工業<7298> 1011 -196
今期の減益減配見通しを嫌気。

SDSHD<1711> 251 -33
今期も最終赤字継続見通しに。

ツナグGHD<6551> 625 -90
通期上方修正も出尽くし感先行。

GMB<7214> 1436 -234
今期の大幅減益見通しを嫌気。

cotta<3359> 604 +100
23年9月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も8円に増額修正。

ヘッドウォータース<4011> 17270 +3000
6月30日に1対2の株式分割、23年12月期第1四半期は営業黒字に転換。

うるる<3979> 2245 +256
株主優待制度を新たに導入、24年3月期は大幅な営業増益予想。

シェアリングT<3989> 562+80
上期営業利益は前年同期比で約3.4倍の4.24億円で着地。

網屋<4258> 1380+300
上期及び通期の業績予想を上方修正したことを材料視。

ブランジスタ<6176> 548+80
上期の営業利益は前年同期比で約2倍となる2.90億円で着地。

ログリー<6579> 747 -150
24年3月期の営業利益見通しは前期比73.7％減の0.34億円。

マイクロアド<9553> 4575 +700
23年9月期予想を上方修正、営業利益は7.71億円から9.40億円に引き上げ。

ワンキャリア<4377> 4320 +485
第1四半期の営業利益は前年同期比から約2.3倍の1.11億円で着地。

フーバーブレイン<3927> 673 +69
24年3月期の営業利益は前期から急増見通し、17万株(1億円)を上限に自社株買いも。《CS》

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