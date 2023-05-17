関連記事
前日に動いた銘柄 part2 ビューティ花壇、ヘッドウォータース、マイクロアドなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ビューティ花壇、ヘッドウォータース、マイクロアドなど
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
KPPグループHD＜9274＞ 610 -53
今期大幅減益見通しをマイナス視。
レゾナック＜4004＞ 2091 -91
通期純損益予想を大幅下方修正。
ブレインパッド＜3655＞ 696 -50
自社株買い好感で前日に上昇の反動。
三菱UFJ＜8306＞ 909.5 +24.6
今期の増益・増配ガイダンスを好感。
リクルートHD＜6098＞ 4010 +134
第1四半期計画受けて安心感優勢に。
日本郵政＜6178＞ 1060.5 -78.5
想定以上の大幅減益見通しをネガティブ視。
第一生命HD＜8750＞ 2520.0 -108.0
自社株買い好感し前日に急伸の反動。
スズキ＜7269＞ 4643 -285
今期営業減益ガイダンスをマイナス視。
ゼネテック＜4492＞ 732+100
今期大幅増益・増配見通しを材料視。
アールビバン＜7523＞ 733+100
今期は大幅増配計画へ。
レーサム＜8890＞ 2114+400
経常最高益更新見通しや大幅増配で。
ビューティ花壇＜3041＞ 2274 +1200
マネーゲーム続く。
シダー＜2435＞ 319 +80
今期最終黒字・復配見通しを引き続き材料視。
fonfun＜2323＞ 445 +80
TOB価格455円にサヤ寄せを目指す。
白鳩＜3192＞ 468+80
引き続き値幅取りの動きが続く形に。
Abalance＜3856＞ 13240 +2620
高い業績変化率を高評価。
アビックス＜7836＞ 134 +27
今期の大幅増益見通しが引き続きインパクトに。
日ダイナミク＜4783＞ 895 +114
今期の増益増配見通しを好感。
アルファパーチェス＜7115＞ 1092 +150
第1四半期営業益は2ケタ増益。
堺商事＜9967＞ 4690 +605
堺化学のTOB価格にサヤ寄せ続く。
コメ兵HD<2780> 3440 +435
今期経常増益・増配見通しを評価。
まんだらけ<2652> 1936 +230
上期経常益は通期計画を超過。
ジャパンエン<6016> 2627 +110
連続大幅増配を引き続きポジティブ視。
元旦ビューティ工業<5935> 2845-700
今期の大幅減益・減配見通しを嫌気。
マルシェ<7524> 344-80
前期の最終赤字決算をネガティブ視。
壽屋<7809> 8230-1500
1-3月期は収益水準鈍化へ。
SANKO<2762> 193 -50
最終損益を赤字見通しに下方修正。
Eストアー<4304> 1170 -300
今期の連続営業減益見通しを嫌気。
八千代工業<7298> 1011 -196
今期の減益減配見通しを嫌気。
SDSHD<1711> 251 -33
今期も最終赤字継続見通しに。
ツナグGHD<6551> 625 -90
通期上方修正も出尽くし感先行。
GMB<7214> 1436 -234
今期の大幅減益見通しを嫌気。
cotta<3359> 604 +100
23年9月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も8円に増額修正。
ヘッドウォータース<4011> 17270 +3000
6月30日に1対2の株式分割、23年12月期第1四半期は営業黒字に転換。
うるる<3979> 2245 +256
株主優待制度を新たに導入、24年3月期は大幅な営業増益予想。
シェアリングT<3989> 562+80
上期営業利益は前年同期比で約3.4倍の4.24億円で着地。
網屋<4258> 1380+300
上期及び通期の業績予想を上方修正したことを材料視。
ブランジスタ<6176> 548+80
上期の営業利益は前年同期比で約2倍となる2.90億円で着地。
ログリー<6579> 747 -150
24年3月期の営業利益見通しは前期比73.7％減の0.34億円。
マイクロアド<9553> 4575 +700
23年9月期予想を上方修正、営業利益は7.71億円から9.40億円に引き上げ。
ワンキャリア<4377> 4320 +485
第1四半期の営業利益は前年同期比から約2.3倍の1.11億円で着地。
フーバーブレイン<3927> 673 +69
24年3月期の営業利益は前期から急増見通し、17万株(1億円)を上限に自社株買いも。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 前日に動いた銘柄 part1 野村マイクロ・サイエンス、クリアル、芝浦機械など 5/17 07:15
- 一正蒲鉾のカニかま初の快挙！約2万人の食の情報の専門家フードアナリストが選ぶ「ジャパン・フード・セレクション」で最高位のグランプリ受賞 5/16 18:12
- Appier Group 既存顧客に加えて地域及び顧客業種の拡大による新規顧客から売上収益が拡大 5/16 17:41
- ミアヘルサホールディングス 23年3月期は2ケタ増収、保育事業は2ケタ増収増益に 5/16 17:34
- グローセル 23年3月期は増収・営業利益は2ケタ増益、表示デバイスとその他が2ケタの増収に 5/16 17:26