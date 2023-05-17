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NY外為：ドル買い一服
記事提供元：フィスコ
*02:48JST NY外為：ドル買い一服
NY外為市場でドル買いが一段落した。
ドル・円は136円68銭まで上昇後、136円34銭まで反落した。ユーロ・ドルは1.0855ドルまで下落後下げ止まり1.0870ドルまで反発。ポンド・ドルは1.2487ドルで下げ止まった。
朝方発表された予想を上回った米4月小売売上高や5月NAHB住宅市場指数に加え連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言を受けて下落していた米国債相場も下げが一服。10年債利回りは3.75％まで上昇後、3.54％で伸び悩んだ。《KY》
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