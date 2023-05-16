*22:34JST 【市場反応】米4月鉱工業生産/設備稼働率、改善でドル買い継続

米4月鉱工業生産は前月比＋0.5％となった。伸びは鈍化予想に反して3月+0.4％から拡大し、1月来で最大。また、米4月設備稼働率は79.7％と、3月79.4％から上昇し予想に一致。

__NEW_LINE_朝方発表された小売売上高やメスター・クリーブランド連銀総裁が追加利上げを示唆したほか、鉱工業生産の改善で米国債相場は続落。10年債利回りは3.5471％まで上昇した。

__NEW_LINE_ドル買いも継続し、ドル・円は135円70銭から136円23銭まで上昇し日中高値を更新。ユーロ・ドルは1.089ドルから1.0868ドルまで下落した。

_NEW_LINE__

【経済指標】・米・4月鉱工業生産：前月比＋0.5％（予想：0.0％、3月：+0.4％）・米・4月設備稼働率：79.7％（予想：79.7％、3月：79.4％←79.8％）

__NEW_LINE_《KY》